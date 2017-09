Geel - Tot zondag 29 oktober 2017 kan je de tentoonstelling ‘Over piskijkers, pestdokters en pauwendrek’ bezoeken in het Gasthuismuseum. De tentoonstelling vertelt je alles over de medische zorg in een plattelandsgemeente tijdens de late middeleeuwen.

Tot ongeveer 1800 moest de patiënt of zijn verzorger het doen met huis- en tuinmiddeltjes en met bijgeloof. Wist je dat de gasthuiszusters pauwendrek gebruikten in hun recept tegen epilepsie? De dokter - of piskijker - bestudeerde de urine van zijn patiënt. Begin 17de eeuw deed de pestdokter zijn intrede. Doorheen de tentoonstelling vertellen zieken en hun verzorgers het verhaal van de ziekenzorg in een plattelandsgasthuis, elk in hun eigen tijd.

Het Gasthuismuseum is tot 1 oktober open op woensdag tot en met zondag van 13.30u tot 17u. Na 1 oktober is het museum op woensdag gesloten.

De tentoonstelling is gratis voor kinderen jonger dan6 jaar, van 6 tot 18 jaar betaal je 1,50 euro. Ben je ouder dan 18 jaar, dan betaal je 3 euro.