Vrouw die Salvador Dali liet opgraven blijkt niet zijn dochter

Een rechtbank in Madrid had opdracht gegeven om het lichaam van schilder Salvador Dali te laten opgraven. Een vrouw had om een vaderschapstest gevraagd. Nu blijkt uit de DNA-test dat ze niet Dali’s dochter is, dat meldt de Dali Foundation.

Het stoffelijk overschot van de surrealistische schilder Salvador Dalí moest worden opgegraven. Dat besliste een rechter in Madrid eerder dit jaar. Die ging in op de vraag van ene Maria Pilar Abel Martinez uit Girona. Zij beweerde Dali’s dochter te zijn.

Die claim klopt dus niet, meldt de Dali Foundation aan verschillende Spaanse media. Die informatie is nog niet officieel, op 18 september wordt de definitieve uitspraak verwacht in de rechtbank.

De moeder van de vrouw zou een relatie gehad hebben met de kunstenaar toen ze als dienster werkte voor een familie die vakantie hield in de buurt van Dalí’s huis in Cadaqués. Dalí was toen getrouwd met Gala, die officieel Elena Ivanovna Diakonova heette. Ze hadden geen kinderen.

Martinez’ moeder had haar dochter ettelijke keren verteld dat Dalí haar vader was. Met die verhalen in het achterhoofd had Martinez in 2007 al een DNA-test laten uitvoeren met haar en huidschilfers uit Dalí’s dodenmasker. De resultaten gaven geen uitsluitsel.

Dalí ligt sinds zijn overlijden in 1989 begraven in zijn thuisstad Figueres, waar hij in 1904 geboren werd. Hij overleed in januari 1989 aan de gevolgen van een hartkwaal.