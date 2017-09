Bepaal mee het fietsbeleid

Geel - Tot nu toe vulden maar liefst 3 000 deelnemers de Grote Fietsenquête van de provincie Antwerpen in. Op naar de 5 000? De enquête invullen kan nog tot eind september. U krijgt uit de meer dan 3.000 ingevulde enquêtes een paar eerste vaststellingen.

In mei gaf de provincie Antwerpen het startschot van de Grote Fietsenquête. Aan de hand van deze enquête willen ze polsen bij de fietsers hoe ze het fietsbeleid nog beter kunnen afstemmen. Daarom vragen ze in de Grote Fietsenquête naar de beleving van fietstochten van en naar het werk of de winkel, fietstochtjes in bijvoorbeeld de Kempen of fietsvakanties.

De eerste cijfers bevestigen dat de elektrische fiets aan een serieuze opmars bezig is. Maar liefst 25% van de deelnemers aan de enquête fietst elektrisch. Twintig procent onder hen maakt bijna dagelijks een fietstochtje puur als ontspanning en meer dan de helft, namelijk 56%, gebruikt de fiets iedere dag om zich te verplaatsen naar werk, school of winkel.

En dat fietsen van alle leeftijden is, bewijzen onze voorlopig oudste deelnemer van 87 jaar en jongste van 12 jaar.

September 2017



Je kan de Grote Fietsenquête nog tot eind september 2017 invullen. Ook de komende maanden sporen de infopanelen en flyeracties op 24 locaties langs toeristische en functionele fietsroutes fietsers aan om deel te nemen aan dit onderzoek.

Wie de enquête op http://www.antwerpenfietsprovincie.be invult, maakt bovendien kans op leuke prijzen, waaronder een elektrische fiets en een fietsweekend voor twee personen. Begin 2018 maakt de provincie Antwerpen de resultaten bekend.