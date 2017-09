Parket bevestigt dat agenten fietsteam slagen kregen bij interventie aan Turnhoutsebaan

Borgerhout - Ken Witpas van het Antwerpse parket bevestigt dat er een onderzoek loopt naar slagen en verwondingen tegen agenten van het fietsteam van de politie. Die werden vorige week aangevallen aan de Turnhoutsebaan. Maar omdat er twijfel rees over hun verhaal, bevestigt het Antwerpse parket nu dat er wel degelijk een onderzoek loopt.

“In de late namiddag van 1 september gaven twee agenten van het Orida-fietsteam van de Antwerpse lokale politie respons aan een oproep inzake een 21-jarige dame die met haar voertuig in de onmiddellijke omgeving van de Turnhoutsebaan roekeloos en gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Na verschillende verkeersinbreuken te hebben gepleegd, waaronder het meermaals negeren van het rode licht, reed de bestuurster van dit voertuig zichzelf klem tegen een metalen beugel op de hoek met de Jaak de Braeckeleerstraat.“

De arrestatie van de dame verliep niet geheel vlekkeloos. “In een eerste fase hebben verscheidene personen de agenten onmiddellijk in de rug kunnen benaderen en werden ze geslagen en/of geduwd, reden waarom de 29-jarige verdachte zich voorlopig opnieuw wist te bevrijden van verdere vrijheidsbeneming. In een tweede fase dan werden de agenten bekogeld door projectielen dewelke afkomstig waren vanuit een grote groep van omstaanders die zich ondertussen ter plaatse naar aanleiding van het tumult had gevormd. “

De afgelopen dagen rees er in bepaalde media de twijfel over het verhaal van de agenten. Een enkel smartphonefilmpje gemaakt door een getuige diende het tegendeel te bewijzen.

“Hoewel het onderzoek naar de identificatie van alle mogelijke verdachten nog volop loopt, kan momenteel aan de hand van alle beschikbare beelden bevestigd worden dat de betrokken agenten in het kader van de uitvoering van hun openbare taak, wel degelijk het slachtoffer werden van geweldplegingen”, zegt Witpas.