Tijd dringt: “UEFA geeft België nog tot november de tijd voor Eurostadion”

Brussel - “Pas als er in november geen nieuws is over een vergunning voor het Eurostadion, kijken we uit naar andere speelsteden.” Dat heeft Michael Verschueren, bestuurslid van de UEFA Club Competitions SA en de European Club Association, woensdag verklaard aan Bruzz. Daarmee reageert de zoon van voormalige Anderlecht-manager Michel Verschueren op geruchten als zou het Franse Rijsel de plek van Brussel innemen als speelstad voor Euro 2020.

Het Eurostadion beschikt nog steeds niet over de nodige vergunningen om met de bouw te starten. Volgens Mehdi Bayat, lid van het Uitvoerend Comité bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, is het dan ook moeilijk om het stadion nog op tijd af te krijgen. “Ik ben voor een nieuw nationaal stadion, maar niet tegen elke prijs. Het zou niet erg zijn als het EK 2020 niet naar België komt”, zegt hij woensdag in La Dernière Heure. Volgens die krant behoudt de UEFA officieel het vertrouwen in de kandidatuur van Brussel, maar circuleert er in de coulissen een plan B. Vooral het nieuwe stadion in het Noord-Franse Rijsel wordt daarbij genoemd.

“Dat is nog niet aan de orde”, zegt Michael Verschueren, lid van de Raad van Bestuur van RSC Anderlecht, aan Bruzz. “Gisteren had ik het er in Genève nog over met de betrokkenen van de UEFA. Tot en met november wordt geen enkele andere piste genoemd dan Brussel. Pas als die termijn niet gehaald wordt, kijken we naar andere speelsteden als mogelijke vervanging voor Brussel.”

Bouwheer Ghelamco moet zich dus reppen. Medio augustus meldde de bouwpromotor dat het “eerstdaags” een aanvraag tot omgevingsvergunning zal indienen bij de Vlaamse overheid. Die vergunning vervangt alle andere lopende procedures. Van zodra het dossier ontvankelijk wordt verklaard, heeft de Vlaamse overheid maximaal 120 dagen de tijd om te oordelen. Als het die termijn volledig benut, overschrijdt de Vlaamse overheid de deadline die de UEFA vooropstelt.