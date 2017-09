Sven Gatz op sterk water en andere figuranten in eigenwijs spotje

Nog even wachten en dan is het weer boekenbeurstijd. Om in die lawine van nieuwe boeken op te vallen, maakte schrijver Marnix Peeters een eigenwijze video om zijn nieuw boek ‘In elke vrouw schuilt haar moeder’ aan te prijzen. In het spotje zie je enkele bekende gezichten opduiken in de achtergrond, want is dat niet het hoofd van minister van Cultuur Sven Gatz op sterk water? En wie zijn die drie BV’s die in de naaktfoto’s figureren in de fotokadertjes in de boekenkast?