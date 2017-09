Ryanair schroeft bagageregels bij: dit verandert er voor passagiers

Om de vertragingen bij het instappen terug te dringen, verlaagt Ryanair haar tarieven om bagage in te checken en verhoogt de vliegtuigmaatschappij meteen ook het toegestane gewicht ervan.

Reizigers van Ryanair kiezen er vaak voor om weinig bagage in te checken en optimaal gebruik te maken van de twee stukken handbagage die gratis meegenomen mogen worden op vluchten van de maatschappij. “Te veel klanten maken er gebruik van”, laat Ryanair weten, “waardoor er niet genoeg ruimte is in de cabine voor zoveel bagage. Dat geeft aanleiding tot vertragingen bij het instappen en dus ook bij het vertrek.”

Wat verandert er?

De vliegtuigmaatschappij kondigt woensdag dan ook aan haar bagagebeleid te herzien. Vanaf 1 november stijgt het toegelaten gewicht voor alle bagage van 15 naar 20 kilogram. Wie 20 kilo bagage wil inchecken, betaalt daar vanaf dan 25 in plaats van 35 euro voor. Het is gedaan met twee stukken gratis handbagage, behalve voor Priority Boarding-klanten. Alle andere klanten mogen met één stuk handbagage aan boord.

“Deze veranderingen in het bagagebeleid zullen Ryanair meer dan 50 miljoen euro per jaar kosten”, zegt Kenny Jacobs van Ryanair. “Wij zijn echter van mening dat het aanbieden van grotere bagage tegen verlaagde tarieven meer klanten zal aanmoedigen om in te checken. De lagere bagagetarieven en verhoogd toegelaten gewicht zullen toegepast worden voor alle reizen vanaf 1 november, en we hopen dat onze klanten van de besparingen van ons nieuwe vereenvoudigde bagagebeleid zullen genieten.”

Twee wachtrijen

Om de wijzigingen te kunnen doorvoeren, komen er voortaan twee wachtrijen. Een voor prioritaire klanten met twee stuks handbagage en een voor niet-prioritaire reizigers met één stuk bagage.

Hoe zit het met boekingen voordat het nieuwe beleid is geïmplementeerd? “Het nieuwe bagagebeleid begint op 1 november en geldt voor alle boekingen die vóór 1 november zijn gemaakt en vluchten vanaf die datum.”

Baby’s

Ryanair benadrukt wel dat reizigers met baby’s nog steeds een babytas van maximaal 5 kilogram mogen meenemen op het vliegtuig.

Klanten met vrijstellingen voor medische artikelen kunnen die nog steeds aan boord innemen als ze vooraf contact opnemen met de speciale-assistentielijn en in overeenstemming met de eisen van het specialeassistentieteam.