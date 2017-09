Geen getuigenverhoren tijdens proces van man die verdacht wordt van moord op echtgenote

Herentals - Voor de correctionele rechtbank in Turnhout is woensdag het proces tegen Sven V.R. (35) uit Herentals aangevat. Hij wordt verdachte van moord op zijn echtgenote Melissa Mauriën op 4 juni 2016.

Op de eerste dag werd vooral gediscussieerd over het feit of er al dan niet getuigen zullen worden gehoord tijdens het proces. De advocaten van de nabestaanden drongen daarop aan bij de rechtbank. Die getuigen zouden bijvoorbeeld iets kunnen vertellen over een eerdere geweldpleging door Sven V.R. op een vroegere vriendin. Zowel het openbaar ministerie als de verdediging hebben zich tegen de ondervraging van getuigen verzet. Volgens hen heeft dat geen nut omdat alle informatie in het dossier zit. De rechtbank besliste uiteindelijk om voorlopig geen getuigen op te roepen.

Het proces wordt voortgezet op 22 november. Pas dan zal er ten gronde over de feiten gepleit worden.