Twee meisjes na tien dagen verdoofd teruggevonden: Antwerpse speurders gaan hen grondig verhoren

Antwerpen - Speurders gaan de twee tieners die maandagnacht werden teruggevonden in Antwerpen grondig verhoren. Ze verdwenen ­anderhalve week geleden na een fuif in Oost-Vlaanderen.

Het Antwerpse parket liet weten dat er momenteel geen gerechtelijk onderzoek loopt naar de omstandigheden van de vondst van de twee weggelopen tienermeisjes. Dat onderzoek in Antwerpen komt er nu wel, bevestigt het parket. “Op basis van de eerste vaststellingen leek er geen sprake van enig misdrijf”, zegt woordvoerder Ken Witpas. “Als we de verklaringen van de meisjes via hun ouders in de krant lezen, dringt een onderzoek zich wel op.”

Er komt eerstdaags een grondig verhoor van de twee meisjes, om hun verklaringen te toetsen aan de feiten. Zijn ze meegelokt door tienerpooiers, zoals ze beweren? Hebben de twee weglopers hun verhaal aangedikt? Een herverhoor moet dat duidelijk maken. Volgens onze informatie werden de meisjes maandagnacht aangetroffen in het appartement van een oudere man. Die werd voorlopig niet verhoord.

De ouders ­eisen dat de daders opgepakt en gestraft worden. “Er zal de voorbije anderhalve week door Child Focus en de politie ongetwijfeld hard gezocht zijn. Maar die zoektocht was niet nodig geweest als eerder dit jaar kordater was opgetreden. En als bepaalde instanties onze noodkreet serieus hadden genomen.”

Volgens de ouders waren hun dochters van 13 en 15 jaar het slachtoffer waren geworden van tienerpooiers. Een van de ouderparen verklaarde dat hun dochter achteraf gezegd had dat “ze niet huiswaarts kon, geen eten kreeg en dingen moest doen die ze niet wilde doen”. Het parket lijkt die theorie dus tegen te spreken, maar gaat niet in op de details van de zaak in het belang van de meisjes en omwille van hun privacy.

Het onderzoek naar de verdwijningen zelf werd dan weer uitgevoerd onder leiding van de parketten van Oudenaarde en Dendermonde, aldus nog het Antwerpse parket.