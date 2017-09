Onderzoek in Antwerpen en Mechelen: “In winkels is de blanke man koning”

Brussel - Voor blanke Belgen sloven kledingverkoopsters zich veel meer uit dan voor klanten van vreemde origine. Dat blijkt uit zeshonderd praktijktests in Vlaamse en Brusselse kledingzaken voor de masterproef van een studente sociologie, waarover Knack woensdag schrijft. Niet alleen is die verdoken discriminatie nefast voor het imago van die winkels, het kost winkeliers ook geld.

Studente Dounia Bourabain organiseerde het voorbije jaar 602 praktijktests in 301 kledingwinkels in Brussel, Mechelen, Antwerpen en Leuven. In elke kledingzaak ging eerst een testpersoon binnen die even rondkeek en de verkoopster daarna om een kledingstuk in een andere maat vroeg. Een halfuur later werd een controlepersoon naar binnen gestuurd die net hetzelfde deed. Op basis van het antwoord op die vraag berekende Bourabain netto-discriminatiegraden: het percentage winkelbezoeken waarbij iemand van vreemde origine anders wordt behandeld dan iemand van Belgische origine.

Het zijn vooral mannen van Maghrebijnse origine die op een aparte service getrakteerd worden. In 1 op de vijf gevallen worden ze zodra ze een winkel binnenstappen nauwlettend in de gaten gehouden. Vraagt een man van vreemde origine om hulp, dan blijft de verkoopster in bijna een kwart van de gevallen waar ze is, terwijl ze autochtone mannen volgt naar het bewuste rek om daarna in de voorraadkamer de juiste maat te zoeken. Bij vrouwelijke klanten is het verschil iets minder afgetekend.

Boetiek

Opvallend is dat in chique boetieks over het algemeen minder wordt gediscrimineerd dan in goedkope winkels. “Uit onderzoek bleek eerder al dat discriminatie vermindert naarmate de prijsklasse toeneemt”, licht Bourabain toe.

“Mijn onderzoek toont zwart op wit aan hoe vergaand gender en etniciteit het denken van mensen bepalen”, aldus Bourabain. Ze hoopt dat de kledingsector meer inzet op preventie en sensibilisering, maar sectororganisatie Mode Unie lijkt dat niet van plan. “Voor ons is het evident dat een winkelbediende elke klant op dezelfde manier moet behandelen, en dus organiseren we geen opleidingen die specifiek over allochtone klanten gaan”, aldus Chiel Sterckx.

Rachid Lamrabet, van etnomarketingbureau Tiqah merkt op dat winkeliers daar nochtans voordeel mee doen. “Veel bedrijven onderschatten de sociale cohesie van de allochtone gemeenschap. Mond-tot-mondreclame gaat er veel sneller en heeft ook een enorm grote invloed.”