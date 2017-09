IN BEELD. Container met hout vat vuur

Rijkevorsel - Het heeft in de nacht van dinsdag op woensdag gebrand op het domein van een loonwerker aan de Bavelstraat in Rijkevorsel.

Even voor 4u bleek een container gevuld met hout in lichterlaaie te staan. De brandweerposten Hoogstraten en Rijkevorsel stuurden manschappen ter plaatse. Het blussen nam veel tijd in beslag omdat het hout uit elkaar moest worden getrokken.

Gewonden zijn er niet. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt verder onderzocht. Alle pistes zijn nog open, ook die van brandstichting.

Foto: BFM

