ANALYSE. “Onze eersteklassers spelen met vuur”

Vijf jaar geleden was het nog groot nieuws dat er meer buitenlanders dan Belgen in onze competitie speelden. Intussen zijn we die verwondering al voorbij. Nu zijn er voor zes buitenlanders nog maar vier Belgen. In Europa overdrijven alleen Engeland en Cyprus nog meer. Het is slechts een kwestie van tijd alvorens we ook die landen overvleugelen.