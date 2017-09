Piet Huysentruyt op wereldtournee met zijn sterrenrestaurant

Piet Huysentruyt (54) gaat met zijn sterrenrestaurant Likoké op wereldtournee. Het startpunt van die ­culinaire reis ligt in Kortrijk, waar de chef-kok deze week zelf een lijntje uitgooide met opblaasbare vissen op de Leie.

Het nieuws wordt pas vandaag officieel bekendgemaakt op een persconferentie, maar Piet Huysentruyt zette het speculeren maandag in gang door witte opblaasbare vissen uit te zetten op de Leie in Kortrijk. Een spandoek maakte duidelijk dat er “weer vis in de Leie zat”. Op de vissen stonden de letters ‘LOT’, een filmpje leerde dat ze beschilderd waren door kunstenaar Kamagurka. In dat filmpje dook ook Piet Huysentruyt zelf op, zij het goed vermomd met een kap op zijn hoofd.

Navraag leert dat de ‘LOT’ op de vissen niet verwijst naar de vissoort, maar een letterwoord is voor ‘Likoké on Tour’. Huysentruyt heeft het ambitieuze plan opgevat om met zijn restaurant op wereldtournee te gaan. Zijn sterrenzaak Likoké in Frankrijk sluit van oktober tot maart de deuren, dus is er ruimte om “iets geks” te doen. Meer details volgen vandaag, maar het staat vast dat Likoké on Tour start in Kortrijk, waar Huysentruyt geboren is. Mogelijk komt het tijdelijke Likoké restaurant in het voormalige ­hotel Broel, waar een keuken aanwezig is. Het komt sowieso in de buurt van de Leieboorden, die op dit moment verlaagd worden. Waar Likoké ver­volgens naartoe gaat, is nog ­geheim. Als eindpunt wordt Zuid-Afrika genoemd.