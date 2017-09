Lokeren laat aanvaller in allerlaatste instantie nog vertrekken naar Israëlische tweedeklasser

Eugene Ansah verlaat Lokeren en trekt naar Beitar Tel Aviv in de Israëlische tweede klasse. Dat heeft de club uit het Waasland dinsdag bekendgemaakt.

Ansah voetbalde sinds 2013 op Daknam maar kon zich nooit vast in de ploeg knokken. De 22-jarige Ghanese aanvaller, die ook even op uitleenbasis speelde bij Lommel United in de tweede klasse, tekent bij Beitar Tel Aviv een contract tot juni 2018.

Ansah kan nog de overgang maken naar de club uit Tel Aviv omdat de transfermarkt in Israël pas sluit op dinsdagavond. In de meeste andere landen, waaronder België, ligt de deadline op 31 augustus.

