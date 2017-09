Onthoofd Servië zonder Djokovic, op zoek naar finaleticket in Davis Cup

Een onthoofd Servië strijdt van 15 tot 17 september in en tegen Frankrijk om een plek in de finale van de Davis Cup tennis. Voor de ontmoeting die in Rijsel doorgaat op gravel kan kapitein Nenad Zimonjic, die zelf ook op de spelerslijst staat, niet rekenen op ex-nummer 1 van de wereld Novak Djokovic (ATP 5), Viktor Troicki (ATP 52) en Janko Tipsarevic (ATP 67).

Djokovic zette al een punt achter zijn seizoen, Troicki en Tipsarevic zijn er niet bij wegens fysieke ongemakken. Dusan Lajovic (ATP 85) voert de selectie aan. Hij krijgt het gezelschap van Laslo Djere (ATP 98), voor het eerst opgeroepen voor het Davis Cup-team, en Filip Krajinovic (ATP 126). De 41-jarige Zimonjic (ATP 41 in dubbelspel) selecteerde ook zichzelf als dubbelspecialist.

De Franse kapitein Yannick Noah kan in Rijsel wel rekenen op zijn toppers. Hij selecteerde Jo-Wilfried Tsonga (ATP 12), Lucas Pouille (ATP 20), Pierre-Hugues Herbert (ATP 8 in dubbel) en Nicolas Mahut (ATP 5 in dubbel).

In de andere halve staan België en Australië tegenover elkaar. Dat duel wordt in Brussels Expo op de Heizel gespeeld. De winnaars van de halve finales spelen eind november om de titel.