Zwitsers werpen zich op om nucleaire oorlog met Noord-Korea te voorkomen

Door de aanhoudende rakettests en dreigende taal blijven de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten alsmaar toenemen. We schreven al dat Zweden een mogelijke oorlog met het regime in Pyongyang zou kunnen voorkomen, maar nu werpt een ander land zich op om de explosieve crisis te bezweren.

Op een conferentie in Bern heeft het neutrale Zwitserland maandag aangeboden om als bemiddelaar op te treden in de nucleaire Korea-crisis. President Doris Leuthard stelde voor om onderhandelingen te organiseren in de hoop een militair conflict tussen onder meer de Verenigde Staten en Noord-Korea te voorkomen. Dat meldt Reuters.

“We staan klaar om als bemiddelaar op te treden. Ik denk dat er veel afhangt van hoe de Verenigde Staten en China de situatie de komende weken beïnvloeden”, sprak Leuthard. “Daarom denk ik dat Zwitserland en Zweden een rol achter de schermen kunnen hebben. De Zwitserse politica voegt eraan toe dat haar land en Zweden geschikte kandidaten zijn door een lange geschiedenis van neutraliteit en diplomatie.

Noord-Koreanen kijken naar de lancering van één van de rakettests die het land recentelijk uitvoerde. Foto: AP

Twitter geen oplossing

Er moet wel wat gaan gebeuren in de huidige crisis, benadrukt Leuthard. “Het is echt tijd voor een dialoog.” En dat zal niet lukken via het favoriete medium van de Amerikaanse president Trump, aldus de Zwitserse. “Ik denk dat het onze rol is om te zien welke mogelijkheden er zijn. Want Twitter is geen adequaat instrument. Dit moet zeer discreet gebeuren.”

Overreacties

Maar China en de Verenigde Staten moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen in de gesprekken met Noord-Korea, stelt de president. Ze waarschuwde daarbij voor “overreacties” die tot een vernietigende nucleaire confrontatie kunnen leiden.

“De situatie met Noord-Korea is zeer zorgelijk”, klinkt het verder. “We zijn een klein land. Misschien kunnen de spelers elkaar in Zwitserland ontmoeten om een politieke -en geen gewapende- oplossing te vinden.”

Foto: AP

Banden met Noord-Korea

Zowel Zweden als Zwitserland hebben banden met Noord-Korea. Zweden sloot in de jaren ‘70 een deal met het regime in Pyongyang voor de export van Volvo’s. Het land trad in het verleden ook al vaker op als bemiddelaar voor het Westen bij gesprekken met Noord-Korea. Zweden was ook het eerste (westerse) Europese land om diplomatieke relaties met Noord-Korea op te starten in 1973 en om een ambassade op te richten in Pyongyang in 1975. De Scandinaven sturen ook nog altijd veel humanitaire hulp richting Noord-Korea.

Ook Zwitserland heeft een verleden met Noord-Korea: de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un studeerde een deel van zijn jeugd in Bern onder een valse naam.