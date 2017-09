Na de blotte billenjeans pakt Belgische ontwerper opnieuw uit met bizarre creatie

De Belgische ontwerper Glenn Martens haalde eerder al de internationale pers met zijn blote billenjeans en lijkt dat trucje nu nog eens te gaan overdoen met een jeansjasje dat hij heeft ontworpen. Het kledingstuk, dat op Net-a-Porter zo'n 510 euro kost, heeft namelijk ellenlange mouwen. Ook op Twitter krabben veel mensen zich in de haren.

Glenn Martens is een naam die steeds luider klinkt in de internationale modewereld. Zijn ster is bij het Franse label Y/Project al een tijdje aan het rijzen, maar zijn naam duikt ook vaak op als het over creaties gaat waar heel wat mensen naar verstomming zitten te kijken. Zo is hij onder meer de bedenker van de blote billenjeans. Gigi Hadid werd er dan wel in gespot, maar op Twitter werd er vooral mee gespot.

Dat lijkt hij nu nog eens over te doen met een jeansjasje dat verkrijgbaar is via de bekende webshop Net-a-Porter. Het vestje in kwestie heeft namelijk zo'n lange mouwen dat het praktisch onmogelijk is om het te dragen. Het was modeblogster Kate La Vie die op Twitter het vuur aan de lont stak met een foto van het kledingstuk in kwestie, met daarbij het ironische onderschrift "Net-a-Porter geeft mensen wat ze willen". Al snel volgden honderden comments en meer dan 1.500 retweets.