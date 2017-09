Bonheiden -

In de nacht van zaterdag op zondag om iets voor drie ’s ochtends reed een lichte bestelwagen van koeriersbedrijf TNT in op de onbemande flitspaal op de Dijleweg in Rijmenam. De paal werd volledig vernield. Volgens de politie vielen er geen gewonden en had de chauffeur niet te veel gedronken. De precieze omstandigheden zijn niet duidelijk. De flitser werd uit de paal gehaald.