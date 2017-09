Vlaams naaktmodel acht uur in Egyptische cel: “Als stuk vlees behandeld”

De Beringse schone Marisa Papen (25) heeft in april acht uur lang in een Egyptische cel vastgezeten, nadat ze gepoogd had om naaktfoto’s te nemen in de tempel van Karnak bij Luxor. Dat vertelt het naaktmodel op haar website. Papen wachtte lang om haar verhaal te delen. “Maar spijt heb ik zeker niet. Ik moest dit verhaal vertellen”, zegt ze in een gesprek met onze redactie.

Papen, die ooit verkozen werd tot mooiste vrouw van Instagram tot ze na een tepelincident van het sociale medium verwijderd werd, belandde met fotograaf Jesse Walker eind maart en begin april in Egypte voor en na een trip richting Ethiopië. “Net voor we naar Ethopië afreisden, hadden we al vier dagen doorgebracht in Egypte. Toen waren we al in de problemen gekomen na een fotosessie, maar konden we met 20 dollar omkoopgeld verdere problemen vermijden”, vertelt de Beringse schone. In Karnak liep het echter grondig mis. “We hebben ons verstopt en gewacht tot de tempel gesloten was om foto’s te kunnen nemen. De tempel werd heel streng bewaakt, overal waren bewakers. We dachten dat de kust veilig was, maar ik had nog geen tien seconden mijn kleren uit of we werden al betrapt.”

De bewakers omringden hen, scheidden Marisa en de fotograaf en begonnen hen te fouilleren. “We mochten niet met mekaar spreken, maar ik gebaarde naar mijn fotograaf dat hij zo snel mogelijk de foto’s van het geheugenkaartje moest wissen. Gelukkig slaagde Jesse daarin, want naaktheid is een groot probleem in Egypte. De foto’s hebben we achteraf met software weer kunnen oproepen. Toen ze niets op het fotokaartje terugvonden, hebben ze Jesse gestript en overal naar een tweede geheugenkaartje gezocht. Maar dat vonden ze niet.”

Stuk vlees

Na de fouillering belandde het duo acht uur lang in de cel in Luxor. De taferelen die ze er zagen, kan Papen nog steeds moeilijk bevatten. “Bebloede mensen die in een hoek van de cel lagen, een bewaker met een machinegeweer die constant voor de celdeur patrouilleerde… Toen een van de bewakers een stukje baguette naar binnen smeet, trokken verschillende gevangenen mekaar de kleren van het lijf om toch maar te kunnen eten.”

Foto: Jesse Walker

“Toen ik later in de nacht naar een cel voor vrouwen werd overgebracht, zag ik er vrouwen met kinderen vastzitten. Ik voelde me machteloos en wou hen helpen, maar kon niets doen. Omdat ik enkel een jumpsuit aanhad, en dus ontblote schouders had, werd ik ook behandeld als een stuk vlees, een dier in de zoo. Dat maakte me zo kwaad. Ik had ontzettend veel moeite om kalm te blijven, maar Jesse maande me aan om te kalmeren. Opdat we niet verder in de rats zouden zitten.”

Vleeskleurig ondergoed

Na die helse nacht in de cel belandden Papen en haar fotograaf uiteindelijk voor een rechter. “We hadden enkel een tolk ter beschikking, dus hebben we onszelf verdedigd. Tegen de rechter vertelde ik dat ik had staan dansen in vleeskleurig ondergoed; als ik gezegd had dat ik naakt was, waren we waarschijnlijk in nog grotere problemen beland. Omdat ik niets meer aanhad onder mijn jumpsuit, zei ik maar dat ik het ondergoed “vergeten was in het zand”. Uiteindelijk liet de rechter ons gaan met een waarschuwing. Ook onze gsm’s en de dure camera van Jesse kregen we zonder al te veel problemen terug.”

Papen twijfelde lang of ze met haar verhaal naar buiten zou komen. “Er zijn natuurlijk risico’s aan verbonden. Maar uiteindelijk vonden we dat we dit verhaal gewoon moesten delen. Spijt heb ik er al zeker niet van.”

Of Marisa nog snel naar Egypte zal trekken? “Een van de voorwaarden voor onze vrijlating was dat gemaakte beelden nooit mochten opduiken, anders zouden we Egypte niet meer binnen mogen. Nee dus (lacht). Voor mij hoeft het niet meer. Normaal bleven we nog twee dagen in Egypte, maar na onze vrijlating heb ik onze vlucht onmiddellijk omgeboekt en zijn we diezelfde dag nog vertrokken. Ik was zelden zo opgelucht als toen we konden inchecken aan onze gate.”

Het volledige verhaal van Marisa staat (in het Engels) op haar website.