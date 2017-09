Badmintonclubs uit Herentals en IJsselstein vieren band

Herentals - Niet alleen tussen de besturen van de zustersteden Herentals en het Nederlandse IJsselstein zit de verstandhouding uitstekend, dat is ook bij heel wat verenigingen het geval.

De Herentalse badmintonclub en badmintonclub Apollo uit de Nederlandse zusterstad IJsselstein komen al 35 jaar regelmatig samen en hebben een hechte band opgebouwd.

Op zaterdag 16 en zondag 17 september is de club uit IJsselstein in Herentals te gast voor een feestelijk weekend. Op zaterdag biedt het stadsbestuur de clubs een receptie aan in de Lakenhal. Het college van burgemeester en schepenen kent de Herentalse badmintonclub ook een financiële tussenkomst toe van 250 euro voor het organiseren van de festiviteiten.