Chiro Morkhoven trapt nieuw jaar af

Herentals - Chiro Morkhoven organiseert op zondag 10 september een spetterende startdag om het nieuwe werkjaar in te zetten.

Om het nieuwe werkjaar op gepaste wijze af te trappen, pakt de jeugdbeweging van Morkhoven uit met een gevarieerde en speelse startdag. Die vindt zondag van 13.30u tot 17u plaats.

Om het verkeer in goede banen te leiden, past de stad de verkeerssituatie aan. Er is een stilstaan- en parkeerverbod in Dorp (Morkhoven) op zondag 10 september van 12u tot 19.30u. Op het dorpsplein zelf geldt zo’n verbod op zondag van 10u tot 19.30u.

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Dorp (Morkhoven) op zondag van 12u tot 18.30u. Hulpdiensten krijgen doorgang.