Herentals Zomert nog paar weken verder

Herentals - De stad Herentals wijkt de volgende weken even af van de eigen reglementen. Zo mogen de terrassen op en rond de Grote Markt langer blijven staan en zijn de buitenbaden in Netepark langer open.

Sinds augustus van dit jaar mogen horeca-uitbaters in het stadscentrum hun terras tijdens de zomer uitbreiden. In ruil voor deze tijdelijke uitbreiding vraagt het stadsbestuur dat zij voor extra beleving zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een optreden, een dj of straattheater.

Het stadsbestuur ontving veel positieve reacties en beslist daarom om het project te verlengen tot en met de herfstshopping van 14 en 15 oktober 2017.

Ook de buitenzwembaden van het Netepark blijven twee weken langer open dan normaal. Herentals hanteerde tot nu toe altijd de strikte regeling dat de buitenbaden op 1 september sluiten, ook al is het september vaak nog aangenaam weer. Mede door de werkzaamheden aan de binnenbaden, blijven de buitenbaden tot 15 september open.