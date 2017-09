Eddy Merckx wint Superprestige driebanden

Lommel - Eddy Merckx heeft zaterdag in Lommel de Superprestige driebanden gewonnen. In de finale won de 48-jarige Antwerpenaar met 40-33 van Roland Forthomme. Merckx noteerde een gemiddelde van 2,105 caramboles per beurt. Forthomme kwam uit op 1,737.

In zijn halve finale zette Merckx, die zich in 2012 ook al de beste toonde, Peter Ceulemans met 40-29 opzij. Forthomme, winnaar van de Superprestige in 2010, versloeg meervoudig kampioen Frédéric Caudron met 40-30.

Vorig jaar stond Merckx ook in de finale. Daarin moest hij toen het onderspit delven voor Eddy Leppens.

Halve finales:

Roland Forthomme - Frédéric Caudron 40-30 (1.739-1.304)

Eddy Merckx - Peter Ceulemans 40-29 (1.481-1.074)

Finale:

Eddy Merckx - Roland Forthomme 40-33 (2.105-1.737)