Brasschaat Braves zetten European Super Cup softbal in hun kast

De softballers van Brasschaat Braves hebben zaterdag in het Nederlandse Amersfoort het toernooi om de European Super Cup gewonnen. De Braves versloegen in de finale voor 1.500 toeschouwers het Tsjechische Hippos Havlickuv met 3-2.

Hippos had ongeslagen de finale bereikt. De Tsjechische mannen produceerden in de eindstrijd acht honkslagen, maar Brasschaat was met vier hits effectiever. In de finale was Pablo Skladny opnieuw de winnende pitcher. De ploeg van de coaches Marcel Swarttouw en Ben Ten Pas, sloot het zesdaagse toernooi af met slechts één nederlaag. Dat was tegen Spectrum Praag, dat als derde eindigde.

De softbalsters van Brasschaat hadden al een zekere naam opgebouwd in Europa. Voor vrouwen staat softbal over drie jaar in Tokio op de olympische agenda. De mannen spelen in de Japanse hoofdstad honkbal, de populairste teamsport in dat land.

De twee andere Belgische teams, Chicaboo’s Stabroek en Berendrecht Bears, eindigden als tweede en derde in het toernooi om de Cup van de Europese Softbal Federatie. In de voorlaatste wedstrijd verloren de Chicaboo’s met 0-7 van Amager Vikings uit Denemarken, dat in die categorie eerste werd.