Vandoorne voelt zich goed in de Italiaanse regen: "Hopelijk ook een goede 'droge' race"

Tijdens een regenachtige kwalificatie voor de GP van Italië reed Stoffel Vandoorne een tiende tijd. De Belg start echter als achtste aan de race na gridstraffen voor Verstappen en Ricciardo.

Stoffel Vandoorne heeft met de achtste startplaats voor de GP van Italië zijn beste startplaats van het seizoen geëvenaard. Hij wist ook voor de tweede keer dit seizoen teamgenoot Fernando Alonso te kloppen tijdens de kwalificatie.

"Voor ons moet het een positieve dag geweest zijn als je op een circuit zoals dat van Monza Q3 haalt, zeker onder deze moeilijke omstandigheden. Ik ben blij met mijn prestatie van vandaag. Jammer genoeg had ik geen goede ronde in Q3. Aangezien we plots minder vermogen hadden moest ik mijn snelle ronde stoppen. We weten niet wat het probleem is op dit moment."

"Het is jammer, want ik denk dat we verder op de grid konden staan. We konden wat meer risico's genomen hebben maar ik kreeg de kans niet."

"Door de gridstraffen start ik als achtste, wat binnen de top tien is. We hadden een goede snelheid op een droge baan op vrijdag. Morgen zou het droog moeten blijven. We zullen dus een goede start nodig hebben om met de kopgroep mee te zijn. Er zijn snelle wagens voor me en achter me, maar hopelijk kunnen we onze positie behouden. Morgen worden de punten uitgedeeld en ik ben optimistisch dat we een goed resultaat kunnen boeken."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: