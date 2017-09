Deze astronaute vertelt na 9 maanden in de ruimte wat ze het meest gemist heeft

Astronaute Peggy Whitson heeft met 9,5 maanden in het ISS een record op haar naam staan. Binnenkort keert ze terug naar de aarde, maar wat gaat ze missen aan haar leven in de ruimte? En welke ‘aardse’ heeft ze het hardst gemist?

“De tijd gaat rap voorbij in de ruimte”, vertelt Peggy Whitson aan AP vanuit het International Space Station tijdens haar laatste persmomentje voor haar terugkeer naar de aarde. “Enkel de laatste week lijkt een eeuwigheid, dan zijn je zinnen op thuis gezet, dan is de knop al omgedraaid.”

Ze had naar eigen zeggen nog langer in de ruimte kunnen blijven. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. “We hebben nu veel betere fitnessapparaten, die houden je goed fit, zowel qua botstructuur als qua spieren.”

Foto: AP

“Ook ga ik het gevoel van eindeloze vrijheid missen, om door de lucht te zweven bij de minste aanraking. Vooral de eerste dagen, terug op aarde mét zwaartekracht, gaan verschrikkelijk zijn.”

Gelukkig zullen er de aardse pleziertjes zijn om die ‘verschrikkelijke’ eerste dagen in de aardse zwaartekracht door de brengen zoals “een normaal toilet. Geloof me vrij, je wil de details niet weten. Oh, en pizza, daar heb ik al maanden zin in.”