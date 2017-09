Twee twintigers overvielen bar, maar ze hadden beter eerst even gekeken wie er binnen zat

Er was net een feestje aan de gang in een gezellige bar met heel wat klanten in de Amerikaanse stad Maryland, toen er plots twee mannen een geweer richtten op één van de werknemers bij het afhaalgedeelte van de zaak. Ze dwongen de bediende om het geld af te geven en hadden gehoopt zonder al te veel problemen te kunnen vluchten. Maar daarvoor hadden ze beter even op voorhand gecheckt wie er in de bar zat.

De overvallers konden vertrekken met de buit, maar moesten al snel opgeven. De werknemer was na de aanval immers gechoqueerd naar binnengelopen en de klanten verwittigd. Een slimme zet, want dat waren allemaal politiemannen die het pensioen van één van hun collega’s kwamen vieren.

De werknemer had de situatie nog maar net uit de doeken gedaan of de agenten sprongen al recht om de mannen te achtervolgen. Ze reageerden zo snel en doortastend dat ze de overvallers nog konden vatten in het midden van hun vlucht. Er raakten geen andere mensen gewond, maar de 21-jarige Joseph McInnis III en Tyree McCoy (22) moeten wel voor een lange tijd achter de tralies.