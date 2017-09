Septemberkermis opent met muzikale noot

De Septemberkermis staat van 2 tot 11 september op de Grote Markt. Het officiële startschot werd zaterdagavond gegeven met een receptie voor de foorkramers in de Lakenhal, waarna een muzikale rondgang langs de verschillende attracties plaatsvond.

Ook dit jaar zijn er weer enkele leuke extra's. Zo staat er op woensdag 6 september er een infostand aan de Lakenhal waar kinderen tussen 14 en 17 uur een ingekleurde tekening kunnen inruilen voor kortingskaartjes. Verder is er dit jaar opnieuw een kermisrommelmarkt. Die vindt plaats op zondag 10 september van 14 tot 18 uur. Wilt u deelnemen, schrijf u dan vóór woensdag 6 september in via www.herentals.be/rommelmarkt. Op maandag 11 september sluit de kermis af met een familiedag.