Van der Breggen wint vijfde etappe, Van Vleuten met leiderstrui naar slotrit Boels Ladies Tour

Anna van der Breggen (Boels Dolmans Cycling Team) heeft zaterdag de vijfde etappe in de Boels Rental Ladies Tour (WorldTour) gewonnen. De Nederlandse haalde het na 137,5 kilometer van Stramproy naar Vaals voor haar landgenote Annemiek van Vleuten, waarmee ze in de slotfase was ontsnapt. Ploegmate Amy Pieters sprintte 48 seconden later naar een derde plek. Van Vleuten behoudt haar leiderstrui.

De voorlaatste rit, in Nederlands Limburg, zou er een worden die bepalend zou zijn voor het klassement. Althans zo werd vooraf aangekondigd. Met onderweg heel wat hellingen, was het duidelijk dat enkel de sterkste renners op het eind zouden overblijven. Boels-Dolmans, met olympisch kampioene Anna van der Breggen als speerpunt, moest aanvallen.

Na wat kleine schermutselingen in de beginfase tekende Sabrina Stultiens voor de eerste echte betekenisvolle aanval van de dag. Ze sprokkelde een halve minuut, maar zou nog voor het ingaan van de plaatselijke rondes opgeraapt worden door een uitgedund peloton van 30 rensters. Op 40 kilometer van de finish versnelde Alexis Ryan. Ze kreeg Romy Kasper met zich mee en het duo verzamelde 40 seconden. Chantal Blaak, eindwinnares van de Boels Rental Ladies Tour in 2016, dichtte in haar eentje de kloof. Dat betekende de doodsteek voor de vluchters. Nog een tijdje reden ze op kop, maar Blaak was een gevaar voor het klassement en dus was het leidster Van Vleuten zelf die reageerde in het peloton. Ze kreeg Ellen van Dijk, Elisa Longo Borghini en Anna Van der Breggen met zich mee.

Het kwartet sloot aan bij het leiderstrio, het tempo stokte en nog enkele andere rensters keerden terug. Daarna volgde een steekspel van Anna van der Breggen op enkele hellingen en uiteindelijk kon enkel Van Vleuten volgen. Het duo ging samen naar de finish, waar Van der Breggen zich de snelste toonde.

Van Vleuten staat iets steviger aan de leiding. Ze heeft nu 43 seconden op Van der Breggen, die van de vierde naar de tweede stek opklom, en 1:03 op Ellen van Dijk.

Foto: Photo News