Brasschaat Braves blijven in de race voor Europese titel

Brasschaat Braves doet tijdens het toernooi om de European Super Cup in Amersfoort nog mee voor de prijzen.

Op de slotdag wonnen de Braves met 3-1 van Stenlose Bulls uit Denemarken. Brasschaat besliste de ontmoeting met drie runs in de zevende inning. Pabolo Skladny was opnieuw de winnende pitcher; hij schakelde tien keer een Deen met drie slag uit.

Tegen middernacht had de ploeg van de coaches Marcel Swarttouw en Ben Ten Pas zich tegen de Argentijnse jeugdploeg (onder 19 jaar) al hersteld van de eerste nederlaag tegen Spectrum Praag. Het werd 3-2 na een slopend duel van acht innings.

Later op de middag is Spectrum opnieuw tegenstander. Wint Brasschaat dat duel, dan komen de Belgische softballers in de avonduren in de finale uit tegen Hippos Havlickuv, ook uit Tsjechië. In het troosttoernooi wonnen de Berendrecht Bears met 6-1 van Barracudas Monpellier uit Frankrijk. Chicaboo’s Stabroek zegevierde met 6-3 over het Deense Amager Vikings.