Jurgen Van den Broeck geeft zijn Joke het ja-woord

In Geel zijn zaterdagmiddag afscheidnemend profrenner Jurgen Van den Broeck en zijn verloofde Joke Peeters in het huwelijk getreden. Het paar gaf elkaar het ja-woord in het Geelse stadhuis, waarna het kerkelijk huwelijk zich in de Sint-Amandskerk voltrok.