Heldhaftige winkelbediende gooit werkelijk alles in de strijd om gewapende overvallers in bedwang te houden Video: YouTube

De eigenaar van deze supermarkt in het Canadese Calgary mag zijn winkelbediende Nisar Ahmed enorm dankbaar zijn. De man zorgde er op zijn eentje voor dat twee gewapende overvallers alle moeite van de wereld hadden om zijn winkel te beroven. Beide daders, een man en een vrouw, werden gearresteerd door de politie.

De overval vond op 17 augustus plaats, net voor vijf uur ’s ochtends. Ahmed was zoals gewoonlijk bezig met zijn nachtshift in de winkel toen plots twee gemaskerde personen binnenkwamen. Een van hen stapte meteen zijn richting uit terwijl de andere haar grote tas vulde met pakjes sigaretten. Ze hadden een ijsbijl en een koevoet bij zich om hem te bedreigen.

“Ze vertelden me dat ik op de grond moest liggen”, vertelde hij in een interview met Calgary Herald. Maar daar had Ahmed duidelijk geen zin in. In plaats daarvan nam hij een kruk vast om beide personen op afstand te houden.

Deur barricaderen

Veel effect had dat echter niet. Al snel ontstond er een hevige discussie die vervolgens uitdraaide op een vechtpartij. De winkelbediende kon het masker aftrekken van de man en probeerde zelfs de controle over de bijl te krijgen. Even later kreeg ook de vrouw de worsteling in de gaten en ging ze op allerlei manieren in de clinch met Ahmed. Pas toen ze een groot glazen voorwerp vastnam en dreigde om ermee te slaan, koos de bediende ervoor om te vluchten.

Toch bleef hij nog steeds helder denken. Eens hij de winkel had verlaten, probeerde Ahmed met alles wat hij vond de deuren te barricaderen. Ook dat zorgde voor de nodige problemen bij de overvallers. Met hun wapens konden ze alsnog door de glazen deuren ontsnappen, al moesten ze daarbij verschillende harde klappen opvangen van Ahmed. Zo gooide hij nog flessen wasmiddel richting de daders om hen in het gebouw te houden.

Bonus

Ahmed en een andere bediende van een naburige zaak konden de mannelijke dader uiteindelijk in bedwang houden tot de politie aankwam. De dame werd enkele dagen later gearresteerd. Asif Mohammed, de eigenaar van de zaak, was vooral blij dat zijn werknemer ongedeerd bleef. “Hij is een held”, vertelde hij. “Ondanks dat hij een overvaller kon vangen, is voor mij het belangrijkste dat hij niet gewond raakte.”

Ahmed mocht nadien voor enige tijd vrijaf nemen om te bekomen van de schokkende gebeurtenis. Hij kreeg ook een flinke bonus voor zijn heroïsche daad. De zaak zelf heeft inmiddels een beter beveiligingssysteem gekregen.