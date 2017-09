WK JUDO. Nikiforov sneuvelt in kwartfinales, maar mag naar herkansingen

Toma Nikiforov is er zaterdag op het WK judo in Boedapest in de categorie tot 100 kg niet in geslaagd de halve finales te bereiken. Nikiforov moest in kwartfinales zijn meerdere erkennen in de Nederlander Michael Korrel, die won met twee waza-ari’s. Onze landgenoot mag wel naar de herkansingen.

Eerder had Nikiforov gewonnen van achtereenvolgens de Roemeen Valentin Radu (met ippon), de Kazak Maksim Rakov (met waza-ari) en de Egyptenaar Ramadan Darwish (met ippon) verslagen. Nikiforov is de laatste Belg die in actie komt in Bedapest.