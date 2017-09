Prinses Charlotte heeft zelfde hobby als haar overleden oma Diana

Het Brits prinsesje Charlotte mag dan amper twee jaar zijn, toch treedt het meisje nu al in de voetsporen van haar overleden grootmoeder prinses Diana. Net zoals de iconische prinses kan het meisje niet stil blijven zitten als de muziek begint.

Mama en hertogin van Cambridge Kate Middleton zei in een interview met ‘Hello Magazine’ dat haar dochter de passie voor dansen heeft geërfd van haar overleden grootmoeder prinses Diana. “Charlotte is gek op dansen. Ze is twee jaar oud en volgt nu al danslessen. Ze kan amper stilzitten als de muziek begint.”

Prinses Diana Foto: AFP

Haar echtgenoot, prins William, gaf in een eerder interview al aan dat zijn moeder fantastisch kon dansen. “Toen ik jong was, zag ik mijn moeder vaak dansen. Je zag haar genieten van elke beweging. Ze was een fantastische danseres.”

Het lijkt erop dat de jonge Charlotte nu al heel wat gelijkenissen vertoont met prinses Diana, die afgelopen week precies twintig jaar geleden om het leven kwam bij een auto-ongeluk.