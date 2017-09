“Hair extensions zijn niet altijd wat ze lijken”

Lange, gladde haren die wapperen in de wind: het is niet iedereen gegeven. Toch kunnen vrouwen met behulp van haarverlengingen genieten van een volle kruin. Maar is dat haar wel wat het lijkt?

Heel wat vrouwen, die verlangen naar lange lokken, kiezen voor clip in extensions. Dit zijn fijne trosjes haar met een clip die je als een speld simpelweg bevestigt aan het bestaande haar. Deze methode bespaart je heel wat euro’s en uren in het salon maar is het haar wel wat het lijkt? De Britse organisatie Fair Hair Care zegt alvast van niet en wil nu dat er een strenge wetgeving komt voor de verkoop van haarverlengingen.

“Binnen de zogenaamde ‘haarindustrie’ heersen er maar weinig normen en regels”, zegt een lid van Fair Hair Care aan de Britse krant Metro. “Sommige winkels verkopen Indisch haar maar eigenlijk gaat het om het veel goedkopere Chinese haar. Is het haar op? Dan kleven ze er gewoon een nieuwe naam op. De klanten denken dan dat het om een nieuw product gaat en kopen het massaal aan. Ze worden misleid op alle mogelijke manieren.”

Niet alleen de oorsprong van het haar moet beter gereguleerd worden. Ook de kwaliteit van het haar moet onder de loep genomen worden. “Vaak staat er op het label ‘100 procent menselijk haar’. Menselijk haar kunnen ze veel duurder verkopen omdat de vraag groot is.” Onderzoek van de Britse zender BBC wees nochtans uit dat het haar vaak afkomstig is van dieren. “Meestal gaat het om geitenhaar. Het is niet alleen een vreemde gedachte om geitenhaar te dragen, ook de kwaliteit is beneden alle peil. De klanten spenderen ettelijke euro’s aan verzorgingsproducten die geschikt zijn voor menselijk haar maar geen enkel effect hebben op geitenhaar. Resultaat? Je bent heel wat geld kwijt en je haar ziet er niet meer uit.”

Niet alleen dieren

“Het haar is ook afkomstig van jonge kinderen in Indië en soortgelijke landen. Het haar wordt afgeschoren tijdens een spiritueel ritueel. Het wordt eigenlijk geofferd aan hun goden. In werkelijkheid lopen grote bedrijven ermee weg om het te verkopen voor grof geld.” Maar het kan nog erger. “In extreme gevallen wordt het haar ook afgeschoren bij lijken. En zeg nu zelf, wie wil daarmee rondlopen?”