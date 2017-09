Dany Verstraeten vertelt over ooglidcorrectie: “Het was nodig, ik had er last van”

De “grote ogen” van nieuws­anker Dany Verstraeten (61, foto) hebben gisteravond heel wat reacties uitgelokt bij kijkers van VTM Nieuws. Verstraeten heeft deze zomer een correctie aan de oogleden laten uitvoeren: “Ik had niet verwacht dat mijn hoofd een hoofdpunt in het nieuws zou worden. (lacht) Die correctie aan mijn oogleden was nodig, ik had er echt last van, ze hingen bijna over mijn wimpers. Het is genetisch, want mijn broers en zussen hebben het ook.”