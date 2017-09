Ekerse straat stapelt maandenlang parkeerboetes op, bewoners weten van niets

Ekeren - In de Jozef Ickxstraat in Ekeren vallen de verkeersboetes met bakken uit de lucht: 110 euro per stuk. Er werd maanden gewerkt in de straat, en de bewoners gingen verderop parkeren, waar het niet mocht. Dat wist niemand, tot de boetebrieven kwamen.

De Jozef Ickxstraat is een bescheiden straat met bescheiden huizen in Ekeren. Van einde maart tot einde juni lag ze open voor werken, niemand kon er zijn auto kwijt. Dus parkeerden de bewoners in het verlengde van hun straat. De Marcel de Backerstraat: waar de huizen wat statiger en de percelen wat groter zijn, en er groene bermen zijn aan weerskanten van de baan.

De bewoners weten ook wel dat het niet echt toegelaten is om te parkeren op een verhoogde berm. Maar een van hen heeft het geteld: geen ­reglementaire parkeerplaats was dichterbij dan 700 meter. “Sleur dan eens je zakken van de Delhaize naar huis.” De politie zou dus wel wat ­clementie tonen, dachten ze. Daarbij had er weken aan een stuk niemand een papiertje achter zijn ruitenwisser ­gevonden. Geen vuiltje aan de lucht. Tot het boetes begon te regenen.

In den bak

“Op 2 juni viel de eerste in mijn bus. Ik was een beetje slechtgezind”, zegt Kurt Verhaegen. “Nu zit ik aan tien stuks. Heel ambetant. Dat is 1.100 euro, hé. Voor foutparkeren. En ik vrees dat er nog zullen komen. Maar ik ben niet van plan om te betalen. Of het zal op ­afbetaling moeten. Ik kan ook in den bak gaan zitten.” Kurt Verhaegen is kampioen, maar hij is niet de enige. Resultaat van een korte rondvraag: bij minstens twintig gezinnen kwamen tot nu minstens 52 boetes toe. Vier hier, één daar, drie ginder. En de mensen van de Jozef Ickxstraat zijn de Antwerpse politie weinig erkentelijk.

Foto: koen fasseur

“Iedereen dacht dat er een gedoogbeleid was. En tegen dat de eerste boete komt, heb je er al een boel verzameld”, zegt Katja Wilboorts (drie boetes). “Bij mijn tweede boete kwam ik net toe bij mijn auto, terwijl de politie wegging”, zegt Johanna ­Cassiers (twee boetes). “Ze negeerden mij gewoon. Als mijn geparkeerde auto een gevaarlijke situatie veroorzaakt, spreek mij dan toch aan. Antwerpen zegt een veilig en efficiënt parkeerbeleid te voeren. Maar noem een kat een kat: hier ben je bezig met geld.”

Volgens de Antwerpse politie draait het wél om veiligheid. “Die auto’s vormden een belemmering voor voetgangers” zegt woordvoerder Sven Lommaert. “Ze brachten de zwakke weggebruiker in gevaar. Dus: een verhoogde boete.” Ze komen trouwens in de vorm van GAS-boetes. Zo kan de stad alles zelf afhandelen, zonder tussenkomst van het parket. En men doet zelden nog aan briefjes achter ruitenwissers. Ook parkeeragenten gaan tegenwoordig helemaal digitaal.