Alle Belgen gescreend via gezichtsherkenning

Brussel - Wie in de toekomst een nieuwe identiteitskaart of een nieuw paspoort wil, moet zijn of haar pasfoto eerst laten screenen met software voor gezichtsherkenning.

Ambtenaren zullen met behulp van computers de pasfoto vergelijken met oudere foto’s, die op eerdere identiteitskaarten stonden. Computers kunnen aan de hand van bijvoorbeeld de afstand tussen de ogen of de stand van jukbeenderen berekenen of het wel om dezelfde persoon gaat. Daarmee wil minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) voorkomen dat iemand het identiteitsbewijs van iemand anders in handen krijgt.

Nu moeten ambtenaren die vergelijking nog op het zicht doen. Het systeem met gezichtsherkenning wordt wellicht begin 2019 toegepast, bij de invoering van de biometrische identiteitskaarten.