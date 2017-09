Duizenden pacemakers moeten beveiligd worden tegen hackers

Enkele duizenden hartpatiënten in ons land moeten in het ziekenhuis hun pacemaker met nieuwe software laten uitrusten. Doen ze dat niet, dan zijn hun levensreddende apparaatjes niet beveiligd tegen cyberaanvallen. In het slechtste geval kan een crimineel vanop enkele meters afstand een patiënt doden.

“Vooralsnog is zoiets alleen nog maar in tv-series gebeurd”, sust professor Rik Willems van het UZ Leuven. “Maar het is niet ondenkbaar.” Sterker nog: onderzoekers van de Leuvense universiteit slaagden ...