Schooljaar start met feestje

Essen - Het Don Bosco Mariaberginstituut in de Kloosterstraat in Essen heeft het schooljaar feestelijk afgetrapt: de leerlingen werden gisteren verrast met een groot feest. De school heeft er ook alle reden toe, want ze viert dit schooljaar haar 150-jarige bestaan.

De school Mariaberg opende op 1 juli 1867 de deuren met 83 leerlingen. De lagere school telde in 1892 al vierhonderd leerlingen en 34 zusters stonden in voor onderwijs en opvoeding.

Gisterenochtend werd de rode loper uitgerold voor de allerkleinsten. Die werden met veel enthousiasme ontvangen door de juffen, die er feestelijk uitzagen. Mama’s en papa’s hadden op hun beurt hun kleuters ook net dat ietsje meer opgedirkt, want het was groot feest. Het was beeldig om te zien: kleine meisjes met glitters op hun trui of jurkje en stoere jongens met een wit hemd én een strikje.

Metejoor

Maar het feest ging pas echt goed van start in de namiddag. De bijna duizend leerlingen verzamelden op de schoolweide. Daar vormden de oudste leerlingen met z’n allen het cijfer 150. De kleuters en lagere schoolkinderen vormden de cirkel errond en lieten 150 ballonnen de lucht in vliegen. Nog even een flinke knal en de confetti fleurde het plein op met honderden gekleurde snippers.

Het dak ging er helemaal af toen Metejoor, de broer van Lisa uit The Voice, op het podium verscheen. Met twee eigen nummers en een cover van Ed Sheeran wist hij zijn publiek meteen op zijn hand te zetten.

“Deze feestelijke openingsdag zit erop”, zei Kris Peeters, afgevaardigd bestuurder van het Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBIA), achteraf. “Maar er zullen in de loop van het schooljaar nog veel feestelijke dagen volgen. Elke maand hebben we wel een activiteit, waaronder een grote opendeurdag, een academische zitting en een verrassingsoptreden in zaal Rex. Meer kunnen we er voorlopig niet over kwijt, maar het zal alleszins wel gesmaakt worden door de leerlingen. Dat weet ik wel zeker.”

www.dbm-essen.be, www.mariaberg.be