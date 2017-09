“Turnhoutsebaan in Borgerhout: een go-zone”

Borgerhout -

Geachte burgemeester De Wever, uw uitspraak “Kijk naar de foto’s van de daders in Barcelona. Op de Turnhoutsebaan in Borgerhout kom je op een avond gemakkelijk twintig mannen van dat type tegen” in het donderdaginterview in deze krant blijft erg discutabel. Borgerhout, het enige Antwerpse district dat geen N-VA-districtsburgemeester levert, is daarom toch geen vrijhaven voor politieke scherpslijperij.