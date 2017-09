Antwerpse verbrandingsoven Isvag pakt grootste storten ter wereld aan

De Antwerpse verbrandingsoven Isvag stapt mee in een internationale samenwerking om de vijftig grootste stortplaatsen in de wereld op te ruimen. Isvag beschikt internationaal over een stevige reputatie.

Isvag-voorzitter Philip Heylen zit momenteel in de Israëlische stad Tel Aviv. Hij zal daar een samenwerkingsovereenkomst tekenen met DRAT, de tegenhanger van Isvag in de regio. De intercommunale baat er een stortplaats uit die jaren een zeer kwalijke reputatie had, maar ondertussen een voorbeeld is van hoe een stortplaats duurzaam kan worden omgevormd. “DRAT is nu geïnteresseerd in hoe wij communiceren met de buurt en hoe wij draagvlak creëren”, zegt Heylen vanuit Tel Aviv. “We gaan die kennis uitwisselen.”

Philip Heylen Foto: Jan Van der Perre

Deze samenwerking wordt uitgebreid met derde partner ISWA, het wereldcongres rond afvalbeheer. Antwerpen was twee jaar geleden nog gaststad voor dat congres. “We hebben toen een handboek van de Verenigde Naties ondertekend over hoe een land een duurzaam afvalbeleid kan voeren”, zegt Heylen. “Over drie weken is er opnieuw een ISWA-congres, in het Amerikaanse Baltimore. Daar willen wij als Isvag mee het engagement aangaan om de vijftig grootste stortplaatsen in de wereld aan te pakken. Het gaat om stortplaatsen die jaarlijks verantwoordelijk zijn voor de dood van honderdduizenden mensen.”

“We doen dit niet alleen, maar samen met DRAT en zes andere partners. Het is de bedoeling om dit steeds weer op de politieke agenda te zetten. Al deze partners beschikken over de nodige kennis om op relatief korte termijn stortplaatsen en het afvalbeleid om te vormen tot duurzame processen.”

Acht meter hoog

Het is niet de eerste keer dat internationale organisaties een beroep doen op de Isvag-voorzitter. Op vraag van de Verenigde Naties trok Heylen twee jaar geleden naar de Libanese hoofdstad Beiroet. Het huishoudelijk afval lag daar op sommige plaatsen acht meter hoog, een gevolg van een politiek conflict na corruptieschandalen. Ook in Italië bemiddelde Heylen in een zoektocht naar duurzame oplossingen voor het afval.