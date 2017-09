Niet meer zelf met pasfoto naar gemeente, maar fotografen moeten uw portret naar overheid sturen

Als u een nieuwe identiteitskaart wil, zal u in de toekomst niet meer met een pasfoto naar het gemeentehuis moeten. De fotografen zullen zelf hun foto’s naar de overheid moeten doorsturen. Het is een van de maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (NVA) wil invoeren, om identiteitsfraude tegen te gaan.

De Antwerpse procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene waarschuwde gisteren in zijn toespraak, waarmee hij het gerechtelijk jaar opende, voor het toenemend probleem van identiteitsfraude.

Volgens de meest recente cijfers telde de federale politie in 2015 in ons land 3.926 gevallen van dit soort fraude.

Een groot deel daarvan gebeurt door te sjoemelen met identiteitsbewijzen. Vorig jaar werden al 771 frauduleuze identiteitskaarten uit omloop gehaald.

“Wereldwijd worden controles verscherpt”, waarschuwde Vandenbruwaene. “Deze tijden van dreigend terrorisme, opkomend radicalisme en toenemende migratie nopen ons tot preventieve en repressieve maatregelen.”

Biometrisch

“Een groot probleem is het fenomeen van lookalike-fraude”, aldus het kabinet van minister Jan Jambon. Daarbij maakt iemand misbruik van het feit dat hij op iemand anders lijkt, om papieren op diens naam aan te vragen. “Als iemand een naam vernoemt en beweert dat hij al zijn papieren kwijt is, dan kan de ambtenaar vaak alleen maar kijken of die persoon op de foto’s van eerdere identiteitskaarten lijkt. Heeft die persoon bijvoorbeeld plots een baard, wordt dat moeilijk.”

Die ambtenaren die identiteitskaarten en paspoorten uitreiken, zullen daarom vanaf 2019 hulp krijgen van software met gezichtsherkenning. Een computer zal het gezicht vergelijken met de oudere foto’s.

Ketting gesloten

Vanaf dat moment zullen de identiteitskaarten ook uitgerust worden met een chip, waarop de vingerafdrukken van de eigenaar zullen staan.

“Om dit te doen slagen, moeten we voorkomen dat er gemanipuleerde foto’s gebruikt worden bij het aanvragen van identiteitsbewijzen”, legt Bart Vrancken van de FOD Binnenlandse Zaken uit.

“De ketting moet van bij de start gesloten worden”, zegt het kabinet. Daarom zouden de fotografen die pasfoto’s nemen, die foto’s rechtstreeks door kunnen sturen naar de overheid. “Het doel is om de lijn met de fotograaf zo kort mogelijk te houden.”

De fotoautomaten in ons land zouden uitgerust moeten worden met dergelijke software. Ook de gemeentebesturen zouden de mogelijkheid krijgen om zelf foto’s te nemen aan het loket.