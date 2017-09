Antwerpse agenten belaagd door groep jongeren op Turnhoutsebaan

Borgerhout - Twee agenten van de Antwerpse politie zijn vrijdagavond lichtgewond geraakt na een incident op de Turnhoutsebaan. De agenten trokken hun wapen nadat ze bijna van de weg werden gemaaid door een vrouwelijke autobestuurster, waarop de agenten belaagd werden door enkele jongeren.

Het was rond 19 uur vrijdagavond toen een patrouille van het fietsteam van de Antwerpse politie een auto gevaarlijk zag rijden op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De inspecteurs wilden de auto controleren en probeerden haar te stoppen. “Een van onze collega’s plaatste zijn fiets voor de auto”, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De bestuurster van de auto gaf vrijwel onmiddellijk gas en probeerde weg te vluchten. De inspecteur kon nog wegspringen. “De vluchtende wagen reed een zijstraat in en raakte daar straatmeubilair”, aldus nog Bruyns. Daardoor kwam de wagen alsnog tot stilstand en kon de politie de vrouw controleren. Terwijl de agenten daarmee bezig waren werden ze omsingeld door een grote groep omstaanders. “Onze collega’s kregen rake klappen en trappen”, aldus Bruyns.

Bijstand

Onmiddellijk werd groot alarm geslagen en verschillende politieploegen snelden ter plaatse. De groep aanvallers - volgens onze informatie 70 à 90 personen - stoof uiteen. De bestuurster van de vluchtende auto kon opgepakt worden en werd meegenomen door de politie. Het parket moet beslissen of ze voorgeleid wordt bij de onderzoeksrechter wegens gewapende weerspannigheid. De twee betrokken agenten raakten lichtgewond. De grote groep jongeren zal opgespoord worden, onder meer de beelden van de verschillende politiecamera’s in de buurt zullen onderzocht worden.

De politie tilt heel zwaar aan de feiten. “Het ging mogelijk gewoon om voorbijgangers die niets met de interventie te maken hadden”, aldus Bruyns. “Geweld tegen de politie kan echt niet.”

Eerdere incidenten

Het incident van gisterenavond doet denken aan enkele gevallen van geweld tegen de politie in Borgerhout in de maand juni. Toen werd de politie aangevallen tijdens een interventie aan het Jan de Laetplein. Enkele dagen eerder werden ook eieren gegooid toen aan de Terlostraat een verkeersongeval vastgesteld werd. Op de Sinksenfoor werd een agent dan weer zwaar aangepakt door een 15-jarige jongen. Die werd nadien samen met zijn broer opgepakt.