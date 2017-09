Lukaku wil Belgie opnieuw naar WK schieten: “Tijd om iets te winnen”

Het doelpuntenrecord van Bernard Voorhoof en Paul Van Himst is het laatste van Romelu Lukaku zijn zorgen. Dat breekt hij sowieso, vroeg of laat. “Ik wil vooral iets winnen met België”, blikt de topschutter vooruit naar de mogelijk beslissende kwalificatie-interland in Griekenland. “Sinds Ronaldo en Portugal het EK wonnen, weet ik dat alles mogelijk is.”