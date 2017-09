Daar is Waldek! En de plannen van zijn ontvoerder blijken nog gruwelijker dan gedacht

“Waar is Waldek?” Die vraag ligt al sinds de seizoensfinale van juni 2017 op de lippen van televisiekijkend Vlaanderen. Deze avond moesten de fans van ‘Thuis’ met lede ogen aanzien welke ontvoerder hem had meegesleurd. Het ziet er hopeloos uit voor de Poolse Kozinsky. Maar de plannen van de dader zijn zo mogelijk nog gruwelijker dan de kijkers hadden gedacht.

*** SPOILER ALERT: HEEFT U DE AFLEVERING VAN VRIJDAGAVOND NOG NIET GEZIEN? LEES DAN NIET VERDER.***

Foto: één

Het had een romantische aflevering kunnen zijn. De spanning tussen Leo en Marianne kwam immers tot een hoogtepunt: “Ge kunt de pot op met uw bekakt gedoe. Ge kunt van mij de hoogste boom in. Godverdekke!” riep hij, nadat Marianne hem kuste en nadien recht in zijn gezicht sloeg. De harde dame stortte in elkaar en kon haar hart luchten bij Judith: “Ik wou dat ik niet zo bekrompen was!” zei ze. Om nadien tegen alle verwachtingen in haar excuses aan te bieden aan Leo en hem enthousiast in de armen te vliegen.

Foto: één

Ook Dieter wist eindelijk wat er aan de hand was, na zijn mislukte aanzoek. “Het moet memorabel zijn!” Inclusief hoverboard en imposante muziek van ‘The Eye of The Tiger’ waagde hij dan toch zijn nieuwe kans. Nog voor hij de vraag gesteld had, riep Nancy al “ja”. Benieuwd hoe Eddy daarop gaat reageren...

Gekneveld dinertje bij kaarslicht

Maar de romantische kant van de aflevering eindigde heel wat angstaanjagender, toen de camera Waldek in beeld bracht. Zijn bebloede gezicht en vermoeide uitzicht was te zien in het licht van kaarsjes. Die stonden er niet voor de verlichting, maar voor... de gezelligheid. We zagen een hand twee glaasjes wijn uitschenken op de tonen van ‘It Must Have Been Love’. Als we niet beter hadden geweten, had het bijna een heerlijke date kunnen zijn.

Met Julia. Het is de wraakzuchtige vrouw die Waldek in haar klauwen heeft. Eerder in de aflevering had Rosa nog gezegd dat ze het straf vindt, dat Julia zich zo sterk houdt. “Omdat ze als geen ander weet hoe Waldek u zo ver kan drijven”. Maar het is wanneer Julia vertelt dat ze Waldek eigenlijk niets kwalijk neemt, dat televisiekijkend Vlaanderen nog even twijfelde. Tot nu.

Foto: één

Verschrikkelijke plannen

De situatie voor Waldek ziet er hopeloos uit en hij weigert dan ook te eten van haar befaamde kooksels. “Je denkt dat ik je wil vergiftigen, hé!? Waldek, toch! Dat had ik toch al lang gedaan dan. Jouw tijd komt nog!” lacht ze. Maar het is pas wanneer Julia eindigt met een onrustwekkende opmerking, dat de kijkers beseffen dat er meer aan de hand is: “Er zijn nog een paar wachtenden voor u...”

Eerst Luc, zo lacht Julia blij. “Die is op dit moment zijn lot aan het ondergaan!” vertelt ze smalend aan Waldek. Maar het is niet de verlamde man, maar Marieke, zijn seksuele dienstverleenster die van de koekjes eet en overgevend in elkaar stuikt. Is Marieke de dode die in dit seizoen valt?

Foto: één

Maar het ergste moest nog komen, zo bleek. Toen Waldek vroeg wat ze met hem van plan was, vertelde ze haar slinkse plan. “Hetzelfde lot als al die andere smeerlappen die mijn leven kapot hebben gemaakt.” Maar Waldek wil ze eerst laten lijden, omdat hij “haar grote liefde” was. En hoe! “Voor u heb ik iets speciaals in gedachten. Gij krijgt een ticketje op de eerste rij. Zodat je zelf kan zien hoe ik uw grote liefde Simonneke afmaak... En uw ongeboren kindje...”