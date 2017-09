Was dit de laatste keer Offerfeest met extra slachthuis?

Antwerpen - In Antwerpen zijn vrijdag ongeveer 2.000 dieren onverdoofd geslacht voor het Offerfeest. Dat gebeurde in twee slachthuizen. Het is mogelijk de laatste keer dat dit zo werd georganiseerd. Volgend jaar valt Offerfeest in augustus, vanaf 2019 is onverdoofd slachten verboden

De Antwerpse moslims kwamen hun schaap vrijdag afhalen bij slachthuis Salembier aan de Slachthuislaan en dat van burgerplatform Offerfeest Antwerpen aan de Lange Lobroekstraat. Dat laatste slachthuis was vorig jaar opgestart om een mogelijk tekort aan slachtcapaciteit op te vangen door het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren.

De opstart van het slachten aan de Lange Lobroekstraat liep gisteren vertragingen op door de uitgebreide inspecties en enkele technische problemen. Toch bleef de wachtrij beperkt omdat mensen via sms op de hoogte werden gebracht wanneer ze hun dier konden ophalen.

Mohamed Abdellati (42) en zijn neef Bilal Abdellati (26) hebben net hun schaap in de auto gelegd. Ze zijn tevreden. “We kregen tijdig een sms dat we het offeren van ons schaap via de site konden zien”, zegt Bilal. “Daarna zijn we rustig naar hier gekomen en na een kwartiertje wachten hadden we ons dier.”

Toch is Bilal niet helemaal gelukkig over het slachten, omdat het volgens hem niet volgens de islamitische voorschriften gebeurt. “Een schaap mag bijvoorbeeld niet zien dat een ander dier wordt geslacht”, zegt de jongeman. “Dat is hier niet zo. Ook de gezellige sfeer aan het slachthuis is weg. Alles moet snel gaan. Met het verbod op het onverdoofd slachten verwacht ik trouwens dat over enkele jaren veel moslims zullen overschakelen op een vegetarische levensstijl, die volledig past binnen de islamitische voorschriften. Dat zal de verantwoordelijkheid zijn van mijn generatie. De Joodse gemeenschap staat ook voor die keuze.”

Dit jaar werd in Vlaanderen een derde minder slachtvergunningen aangevraagd voor het Offerfeest.

Het onverdoofd ritueel slachten zal vanaf 2019 verboden zijn. De volgende jaren valt het Offerfeest ook in de zomermaanden juli en augustus. Een groot deel van de moslimgemeenschap zal dan in Marokko of Turkije een dier slachten.

“We gaan de volgende weken bekijken of het daadwerkelijk zin heeft om ons slachthuis te behouden voor het Offerfeest volgend jaar”, zegt Ali Kaddouri van burgerplatform Offerfeest Antwerpen. “Ik ben over deze editie zeker tevreden. Na de moeilijke opstart, is alles vlot verlopen. We hebben ongeveer 500 dieren geslacht. Voor dit weekend hebben we geen bestellingen meer.”

Gaia

Gaia had de erkenning van het slachthuis van het burgerplatform donderdag nog aangevochten bij de Raad van State. De dierenrechtenorganisatie haalde bakzeil, maar voorzitter Michel Vandenbosch stelt wel dat er allicht nog juridische stappen komen om een mogelijke opening volgend jaar te voorkomen.

De politie stelde vrijdag één illegale thuisslachting vast in Antwerpen.