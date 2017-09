Huwelijksverjaardag vier je in stijl in... een frituur

Mechelen / Sint-Katelijne-Waver - Friturist Gerrit Lekeu van Frituur Put in Mechelen rolde vrijdagavond de rode loper uit voor twee van zijn klanten en verzorgde hij een viergangenmenu op een netjes gedekte tafel. Jurgen Claisse (31) wilde zo zijn vrouw Melinda verrassen voor hun zevende huwelijksverjaardag.

Het koppel uit Sint-Katelijne-Waver kwam met de cabrio naar het ‘frietkot’ op de Zandpoortvest. Jurgen had er echt alles aan gedaan om er een geslaagde avond van te maken. Zo kwam een vriendin ober spelen en een muzikant zong enkele nummertjes.

Gerrit Lekeu bakte met nog meer liefde dan anders het gele goud. Met snacks en frietjes met stoofvlees verzorgde hij een creatief viergangenmenu. Melinda was onder de indruk. “Dit is heel origineel en romantisch”, zegt ze. Manlief wilde het vooral eens ludiek aanpakken. “Normaal eten we chic op restaurant, nu eens in de frituur. Zoals elke gezonde Belg eten we graag frietjes”, vertelt Jurgen.