Kasterlee / Tielen - De start van het nieuwe schooljaar was vrijdag ook de aftrap van het muzikale jaar Tielen Muziekdorp. De leerlingen van de vrije basisschool De Omnibus uit Tielen (Kasterlee) brachten samen het gloednieuwe schoollied.

De schoolboeken bleven vrijdag in Tielen nog even in de kast. De eerste schooldag stond in De Omnibus in Tielendorp volledig in het teken van muziek. De 313 leerlingen mochten op de speelplaats de aftrap ...