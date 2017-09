Bomen staan voor vertrouwdheid: “De ideale stadsboom? Die bestaat eigenlijk niet”

Antwerpen -

Een buurtcomité en het burgerplatform StRaten-generaal verzetten zich met man en macht tegen de kap van 55 kastanjebomen op de Charlottalei in Antwerpen. Door hun protest is de kap uitgesteld. De hevige reactie van de burgers komt volgens experten omdat de bomen voor vertrouwdheid staan. Het duurt tientallen jaren voordat de nieuwe bomen even hoog zijn als de vorige. Op de luchtkwaliteit heeft zo’n bomenrij minder invloed. “Om een vierkante meter stad CO2-vrij te maken, heb je al 35 vierkante meter bomen nodig”, zegt specialist Roeland Samson.